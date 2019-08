ന്യൂഡല്‍ഹി: പതിനെട്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒരിക്കല്‍പോലും തനിക്ക് അവധിക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഡിസ്‌കവറി ചാനലിന്റെ പ്രശസ്തമായ 'മാന്‍ വേഴ്‌സസ് വൈല്‍ഡ്' എന്ന പരിപാടിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. അവതാരകനായ സാഹസിക സഞ്ചാരി ബിയര്‍ ഗ്രില്‍സിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഇത്തവണത്തെ അനുഭവം ഒരു അവധിക്കാലത്തേത് ആണെന്ന് കരുതിയാല്‍ 18 വര്‍ഷത്തിനിടെ തനിക്ക് അവധിക്കാലം ആദ്യമായാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്ന് സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്നുവോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം മാത്രമാണ് സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കി. 'ഒരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ആദ്യം. 13 വര്‍ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഒരു പുതിയ യാത്രയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് താന്‍ ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എന്റെ രാജ്യം തീരുമാനിച്ചു. അതിനാല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷമായി ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു' - പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

