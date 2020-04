ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിലനില്‍ക്കെ പശ്ചിമബംഗാളിലേയ്ക്ക് വിമാനയാത്ര നടത്തി എന്ന ആരോപണത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്താനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയിലേയ്ക്ക് കാര്‍ഗോ വിമാനത്തില്‍ യാത്രചെയ്തു എന്ന ആരോപണം സംബന്ധിച്ചാണ് അന്വേഷണം.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കത്തിന്റെ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് മമതാ ബാനര്‍ജി പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെ വിളിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നത്. ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിത സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണമാണ് നടത്തുകയെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മറികടന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ വിമാനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചോ എന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിമാനത്താവള അധികൃതരില്‍നിന്ന് വിവരം തേടുന്നുണ്ടെന്നും സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ച് 19ന് ശേഷം താന്‍ ഒരു വിമാനത്താവളത്തിലും പോയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ പറഞ്ഞു. ആര്‍ക്കെങ്കലും ഇതിനു വിരുദ്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണെങ്കില്‍ അത് അവര്‍ അത് പൊതുജന മധ്യത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കാന്‍ തയ്യാറാകണം, അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര, ആഭ്യന്തര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ മാര്‍ച്ച് 22, 25 തീയതികളോടുകൂടി അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ചരക്ക് വിമാനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്.

