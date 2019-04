ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ഖാന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി രഹസ്യധാരണകളുണ്ടെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ രംഗത്ത്. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ നല്‍കിയ തിരിച്ചടി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ബിജെപി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കെജ് രിവാളിന്റെ ആരോപണം.

"പാകിസ്താനും ഇമ്രാന്‍ഖാനും മോദിയെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. മോദിക്ക് അവരുമായി രഹസ്യധാരണയുണ്ടെന്ന ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്," കെജ്രിവാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

"എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് പുല്‍വാമയില്‍ ഫെബ്രുവരി 14ന് നമ്മുടെ ധീരരായ സൈനികരെ പാകിസ്താന്‍ കൊന്നത് മോദിയെ സഹായിക്കാനാണോ" എന്നും കെജ്രിവാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യയില്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനും പാക് അനുകൂലികളുമാണ് ബിജെപിയെ എതിര്‍ക്കുന്നത് എന്ന് മോദി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ്‌ ഇമ്രാന്‍ഖാന്റെ പ്രസ്താവന വന്നത്‌.

ബി.ജെ.പി. വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാലാണ് കശ്മീര്‍പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇന്ത്യയുമായി സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സാധ്യതയെന്ന് പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരാണ് അധികാരത്തിലെങ്കില്‍ ബി.ജെ.പി.യുടെ എതിര്‍പ്പു ഭയന്ന് ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ചര്‍ച്ചയ്ക്കു മടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Pakistan and Imran Khan are openly supporting Modi ji. It is clear now that Modi ji has some secret pact wid them.



Everyone is asking - did Pakistan kill 40 of our brave soldiers in Pulwama on 14 Feb just before elections to help Modi ji? https://t.co/hIh5PGqr9E