ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന സിബിഐയുടെ വാദം തള്ളി മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകരും. ബുധനാഴ്ച രാത്രി അറസ്റ്റു ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തെ സിബിഐ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍, സിബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം കോടതി നാല് ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റഡിയില്‍വിട്ടു.

ചിദംബരം ചോദ്യംചെയ്യലുമായി സഹകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ അഞ്ച് ദിവസം കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സിബിഐ അഭിഭാഷകര്‍ കോടതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാല്‍, 2018 ജൂണ്‍ ആറിന് ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരായപ്പോള്‍ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനുപോലും താന്‍ ഉത്തരം നല്‍കാതിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. കേസ് ഡയറി പരിശോധിച്ചാല്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചിദംബരത്തെ ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് വിളിപ്പിച്ചതെന്നും അന്ന് അദ്ദേഹം പൂര്‍ണമായും സഹകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ കപില്‍ സിബല്‍ വാദിച്ചു. മറ്റുപ്രതികള്‍ നല്‍കിയ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേസാണ് ഇതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മനു അഭിഷേക് സിങ്‌വിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചിദംബരത്തിന്റെ ഭാര്യ നളിനി ചിദംബരവും കോടതിയില്‍ ഹാജരായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി അറസ്റ്റു ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ചോദ്യംചെയ്ത ശേഷമാണ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയത് കേസിന്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് സിബിഐ വാദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത് ചോദ്യംചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സിബിഐ അഭിഭാഷകര്‍ വാദിച്ചു.

