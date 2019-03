ബെംഗളൂരു : കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിടെ മുന്നുതവണ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് വിജയകരമായി വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജനാഥ് സിങ്. ബെംഗളൂരുവില്‍ നടന്ന ബിജെപി റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ നമ്മള്‍ മൂന്നുതവണ അതിര്‍ത്തി കടന്നിട്ടുണ്ട്. സൈനികര്‍ വിജയകരമായി മിന്നലാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മൂന്നാമത്തേതിനേക്കുറിച്ച് പുറത്ത് പറയില്ലെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ് വെളിപ്പെടുത്തി.

2016ല്‍ ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായി പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ സൈന്യം ആക്രമിച്ച് തകര്‍ത്തിരുന്നു. പുല്‍വാമയില്‍ 40 സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായി പാകിസ്താനിലെ ബാലകോട്ടിലുള്ള ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മിദിന്റെ ഭീകര പരിശീലന കേന്ദ്രം വ്യോമസേന ആക്രമിച്ചിരുന്നു.

ഇവരണ്ടും പരോക്ഷമായി പരാമര്‍ശിച്ചാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് അവകാശവാദം നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഇവരണ്ടുമല്ലാതെ അതിര്‍ത്തി കടന്ന് മറ്റൊരു വ്യോമാക്രമണവും ഇന്ത്യ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദത്തെ വലിയ കരഘോഷത്തോടെയാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

#WATCH Union Home Minister Rajnath Singh at a public rally in Mangaluru: Pichle 5 varsho mein, teen baar apni seema ke bahar jaa kar hum logon ne air strike kar kaamyaabi haasil ki hai. Do ki jaankari apko dunga, teesri ki nahi dunga. #Karnataka pic.twitter.com/NZKeJPulrS — ANI (@ANI) March 9, 2019

Content Highlighhts: Did 3 airstrikes in 5 years says Rajnath Singh