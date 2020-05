ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തി വിഷയം പരിഹരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയും ചൈനയും സൈനിക, നയതന്ത്ര തലങ്ങളില്‍ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ ചൈനയുമായി തര്‍ക്കം തുടരുന്നതിനിടയില്‍ ഇതാദ്യമായാണ്‌ ഒരു മുതിര്‍ന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി വിഷയത്തില്‍ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്.

പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് വാര്‍ത്താ ചാനലായ ആജ് തക്കിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് നടക്കുന്നതിനാല്‍ വിഷയത്തില്‍ അമേരിക്ക മധ്യസ്ഥത വഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് അടിവരയിട്ടു.

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്ക് എസ്പറുമായുള്ള സംഭാഷണത്തില്‍ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതായി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. " ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പരിഹരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇതിനകം ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. സൈനിക, നയതന്ത്ര സംഭാഷണത്തിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്, സംഭാഷണം നടക്കുന്നു."- രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു.

സമാനമായ രീതിയില്‍ ബീജിംഗില്‍നിന്നുള്ള പ്രസ്താവനകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "എല്ലാ അയല്‍ക്കാരുമായും നല്ല ബന്ധം പുലര്‍ത്തണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നയം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇത് ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള ശ്രമവുമാണ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോള്‍, ചൈനയുമായി ഇപ്പോള്‍ സംഭവിച്ച പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. മുമ്പും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. ''- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കത്തില്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച് ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

