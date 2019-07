ന്യൂഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാര്‍ലമെന്റ് മുന്നില്‍ ചൂലുമായി ഇറങ്ങിയ ഹിന്ദി സിനിമ താരവും ബി.ജെ.പി എം.പിയുമായ ഹേമ മാലിനിക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ട്രോളുകളുടെ പൂരമായിരുന്നു. താരത്തെ ട്രോളാന്‍ ഹേമയുടെ ഭര്‍ത്താവും സിനിമാ താരവുമായ ധര്‍മേന്ദ്രയും ഒട്ടും പുറകിലായിരുന്നില്ല. ഹേമ ജീവിതത്തില്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ചൂല് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ട്വിറ്ററിലെ ചോദ്യത്തിന് സിനിമയില്‍ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ധര്‍മേന്ദ്രയുടെ മറുപടി.

അവള്‍ ഇതില്‍ തുടക്കക്കാരിയായാണ് തനിക്കും തോന്നുന്നത്. തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വീട്ടുജോലികള്‍ ചെയ്യാന്‍ താന്‍ തന്റെ അമ്മയെ സഹായിച്ചിരുന്നെന്നും ചൂലുപയോഗിക്കുന്നതില്‍ താന്‍ മിടുക്കനായിരുന്നെന്നും ധര്‍മേന്ദ്ര ഹിന്ദിയിലുള്ള തന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു. ശുചിത്വം താന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്നും ധര്‍മേന്ദ്ര കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ധര്‍മേന്ദ്രയുടെ മറുപടിക്ക് ട്വിറ്ററില്‍ ലഭിച്ചത്. താരത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയെ പുകഴ്ത്തി നിരവധി പേര്‍ രംഗത്ത് വന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനാണ് ഹേമ ശ്രമിച്ചതെന്നും ധര്‍മേന്ദ്ര മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Sir...you are great...there couldn't be more honest and sweet reply than this one. You are awesome.