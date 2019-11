മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സംഭവിച്ച വന്‍ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയില്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ പകച്ച് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ വന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടയാക്കി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ പഴയ ട്വീറ്റ്. എന്‍സിപിയുമായി ബിജെപി ഒരുകാലത്തും സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ പഴയ ട്വീറ്റാണ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില്‍ വാര്‍ത്താ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.

"ബിജെപി ഒരുകാലത്തും ഒരിക്കലും ഒരുതരത്തിലും എന്‍സിപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ല. ഊഹാപോഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. നിയമസഭയില്‍ എന്‍സിപിയുടെ അഴിമതി തുറന്നുകാണിച്ചത് ബിജെപിയാണ്. മറ്റുള്ളവര്‍ നിശബ്ദരായിരുന്നു", എന്നായിരുന്നു ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസസ് 2014 സെപറ്റംബര്‍ 26ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ഒരുകാലത്തും എൻസിപിക്കൊപ്പം സഖ്യം ചേരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരം ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ അവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഫഡ്നാവിസിനെതിരേ ട്വീറ്റ് കുത്തിപ്പൊക്കി വലിയ വിമർശനമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്നത്.

എന്‍സിപി നേതാവ് അജിത് പവാറിന്റെ പിന്തുണയോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപി അധികാരത്തിലേറിയത് രാവിലെയാണ്. രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് രാജ് ഭവനില്‍ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായും അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. പുലര്‍ച്ചെ ആറുമണിക്കാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം സംസ്ഥാനത്ത് പിന്‍വലിച്ചത്.

BJP will never, never, never have any alliance with NCP. Rumours are motivated. We exposed their corruption in assembly. Others were silent.