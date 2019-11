മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രാ മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തില്‍നിന്ന് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് രാജി വെച്ചു. രാജ്ഭവനിലെത്തിയ ഫഡ്‌നാവിസ് ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരിക്ക് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി.

കാവല്‍സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി നവംബര്‍ ഒമ്പതിന് അവസാനിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫഡ്‌നാവിസ് രാജിസമര്‍പ്പിച്ചത്. അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണ ശ്രമങ്ങള്‍ ഇനിയും ലക്ഷ്യം കണ്ടിട്ടില്ല.

സഖ്യകക്ഷികളായ ബി.ജെ.പിയും ശിവസേനയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം വൈകുന്നത്. താന്‍ രാജിക്കത്ത് സമര്‍പ്പിച്ചതായും ഗവര്‍ണര്‍ രാജി അംഗീകരിച്ചതായും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

Devendra Fadnavis: I have tendered my resignation to the Governor and he has accepted it