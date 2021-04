മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനവും വാക്‌സിന്‍ ക്ഷാമവും രൂക്ഷമായിരിക്കെ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസിന്റെ അനന്തിരവന്‍ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചതില്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം. 22 കാരനായ തന്മയ് ഫട്‌നാവിസ് രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിനും സ്വീകരിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ഫോട്ടോ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിന് തുടക്കംകുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മുൻനിര പോരാളികൾക്കും 45 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുന്നുള്ളൂ എന്നിരിക്കെയാണ് സംഭവം വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. 22 കാരനായ തന്മയ് ഫട്‌നാവിസിന് എങ്ങനെ വാക്‌സിന്‍ ലഭിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീവാസ്തവ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

താങ്കളുടെ മരുമകന് പ്രായം 45ന് മുകളിലാണോ? അല്ലെങ്കില്‍ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വാക്‌സിന് ലഭിക്കുന്നത്? റെംഡെസിവിറിന്റെ കാര്യത്തിലേതുപോലെ വാക്‌സിനും സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കായി നിങ്ങള്‍ പൂഴ്ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണോ? ഇവിടെ ജനങ്ങള്‍ മരിക്കുകയാണ്. വാക്‌സിന്‍ ക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമാണ്. എന്നാല്‍ ഫട്‌നാവിസിന്റെ കുടുംബം സുരക്ഷിതമാണ്, ശ്രീവാസ്തവ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

തന്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്ത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 45 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ശ്രീവാസ്തവ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Dear @Dev_Fadnavis, is your Nephew Tanmay Fadnavis 45+ years old?



If not, how is he eligible for taking the Vaccine?



Just like Remdesivir, are you hoarding Vaccines & giving it to your family members?



People are dying. There is Vaccine Shortage. But Fadnavis family is Safe. pic.twitter.com/6vjwIqNuEI