ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ച് കശ്മീരിലെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടസപ്പെടുത്താമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്നവര്‍ ഒരിക്കലും വിജയിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വെടിയുണ്ടകളെക്കാളും ബോംബിനെക്കാളും ശക്തിയുണ്ടെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തിടെ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിജയം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും 'മന്‍ കി ബാത്തി'ല്‍ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ജൂണില്‍ നടത്തിയ 'ബാക്ക് ടു വില്ലേജ്' പരിപാടിയില്‍ വന്‍ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത്. വിദൂര ഗ്രാമവാസികള്‍ പോലും ആവേശത്തോടെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തി. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഗ്രാമവാസികളുമായി വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ ഉത്സാഹംകാട്ടി. കശ്മീരിന്റെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാകാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള താത്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതെല്ലാം. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങള്‍ മികച്ച ഭരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം.

വികസന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വെടിയുണ്ടകളെക്കാളും ബോംബിനെക്കാളും ശക്തിയുണ്ടെന്ന് അതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗ്രാമീണരുടെ വീട്ടുപടിക്കല്‍ ആദ്യമായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നേരിട്ടെത്തി. പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവെപ്പ് ഭയന്നു കഴിയുന്ന അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചത്. ഭീകരവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഷോപിയാന്‍, പുല്‍വാമ, കുല്‍ഗാം, അനന്തനാഗ് ജില്ലകളിലെ വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ ആതിഥ്യമര്യാദ ടൂറിസം വികസനത്തിന് അനുകൂല ഘടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളില്‍ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മന്‍ കി ബാത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

