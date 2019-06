ബാംഗ്ലൂര്‍: ‍കര്‍ണാടകത്തില്‍ സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാര്‍ എത്രകാലം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലെന്ന് ജെഡിഎസ് അധ്യക്ഷന്‍ എച്ച്.ഡി ദേവഗൗഡ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ വച്ച് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങള്‍ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്.' ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് ദേവഗൗഡ കോണ്‍ഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി

Former PM & JDS leader HD Deve Gowda in Bengaluru: There is no doubt that there will be mid-term polls. They said they will support us for 5 years but look at their behaviour now. Our people are smart. #Karnataka pic.twitter.com/OjGsy2lKYW

കോണ്‍ഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്‌ വരുന്ന അഞ്ച് വര്‍ഷവും അവര്‍ നമുക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുമെന്നാണ്. തന്റെ മകനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് തനിക്ക് യാതൊരു നിര്‍ബന്ധവുമില്ല. സഖ്യസര്‍ക്കാര്‍ വരുത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദംമൂലമാണ് അന്ന് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത്.

അതേ സമയം സഖ്യസർക്കാരിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിലുള്ള വിഷമതകൾ വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും വേദനയോടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

