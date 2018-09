ചെന്നൈ: അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള മിന്നലാക്രമണത്തിന്റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കവേ പാക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. പാകിസ്താനില്‍ വീണ്ടും മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയതിന്റെ സൂചനകളുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് രംഗത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

'പാക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ വ്യാപകമായി നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. സൈന്യം അവരെ അതിര്‍ത്തിയില്‍വെച്ച് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നടപടികള്‍ പാകിസ്താനെ തീവ്രവാദികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും അയക്കുന്നതില്‍ നിന്നും പിന്‍തിരിപ്പിക്കും'. ചെന്നൈയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അവര്‍ പാഠം പഠിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിര്‍ത്തിയിലെ നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സെപ്റ്റംബര്‍ 18ന് രാംഘട്ട് സെക്ടറില്‍ ബി.എസ്.എഫ് ജവാന്‍ നരേന്ദര്‍ സിങ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് മറുപടി നല്‍കിയെന്ന് രീതിയില്‍ പ്രതികരണവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് രംഗത്തു വന്നിരുന്നു.

നേരത്തേ അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തിയില്‍ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ അവിടെ തന്നെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നില്ലെന്നും ധീരനായ സൈനികനെ വധിച്ചതിനുള്ള മറുപടി നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബി.എസ്.എഫ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ കെ.കെ. ശര്‍മ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ എന്ത് നടപടിയാണ് ബി.എസ്.എഫ് സ്വീകരിച്ചതെന്നതിന് വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ ശര്‍മ തയ്യാറായില്ല.

