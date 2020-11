ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള കര്‍ഷക മാര്‍ച്ചിനെ നേരിടാന്‍ വിവിധ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ പയറ്റുകയാണ് പോലീസ്.

ഡല്‍ഹി-ഹരിയാണ, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിരവധി ബാരിക്കേഡുകളും കമ്പിവേലികളും സ്ഥാപിച്ച് തടസം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അതിനേയും മറികടന്നാണ് പതിനായരിക്കണക്കിന് കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നത്. പലകേന്ദ്രങ്ങളിലും ബാരിക്കേഡുകളെ കര്‍ഷകര്‍ ട്രക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഇടിച്ചുതകര്‍ത്താണ് നീങ്ങിയത്.

കര്‍ഷകരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബുധനാഴ്ചതന്നെ പോലീസ് അറിയിച്ചികരുന്നു. സായുധസേന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വന്‍ സുരക്ഷാസന്നാഹമാണ് കര്‍ഷകമാര്‍ച്ചിനെ തടയാന്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാരിക്കേഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് മുന്നേറിയ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കിയും കണ്ണീര്‍ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. സമരക്കാരെ തടയാന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ എട്ടു മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും അടച്ചിട്ടു. പഞ്ചാബ്-ഹരിയാണ അതിര്‍ത്തിയിലെ അംബാലയില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കുനേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. അതുകൂസാതെ, ബാരിക്കേഡുകള്‍ തള്ളിമാറ്റി കര്‍ഷകര്‍ ട്രാക്ടറുകളില്‍ മുന്നോട്ടുനീങ്ങി. പഞ്ചാബ്-ഹരിയാണ അതിര്‍ത്തിയിലെ ശംഭുവില്‍ പഞ്ചാബില്‍നിന്നുള്ള കര്‍ഷകരും പോലീസും ഏറ്റുമുട്ടി. ബാരിക്കേഡുകള്‍ ഗഗ്ഗാര്‍ നദിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കര്‍ഷകര്‍ മുന്നോട്ടുനീങ്ങി.

പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ ട്രെഞ്ച്

അതിര്‍ത്തികളില്‍ സൈനിക ഓപ്പറേഷനുകളിലെ സംവിധാനമായ ട്രഞ്ചുകളും പോലീസ് തീര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. കര്‍ഷര്‍ വാഹനങ്ങളിലൂടേയോ കാല്‍നടയായോ പോവുന്നത് തടയാനായി വലിയ കുഴികള്‍ തീര്‍ക്കുന്നതാണ് ട്രഞ്ചുകള്‍.

അതേസമയം ഏത് തരത്തിലുള്ള തടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാലും പ്രതിഷേധത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നാണ് കര്‍ഷകരുടെ നിലപാട്. പോലീസ് കണ്ണീര്‍വാതകം പ്രയോഗിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ താല്‍ക്കാലികമായി പിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് കര്‍ഷകര്‍ വീണ്ടും ഓരോ ഭാഗങ്ങളില്‍ തമ്പടിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം ഡല്‍ഹിയിലെ ഒമ്പത് സ്റ്റേഡിയങ്ങളെ താല്‍ക്കാലിക ജയിലുകളാക്കി മാറ്റാന്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് സര്‍ക്കാരിനോട് അനുമതി തേടിയെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ ഈ ആവശ്യം തള്ളി. കര്‍ഷക പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഡിയങ്ങളെ ജയിലുകളാക്കാന്‍ അനുമതി തേടിയത്.

Content Highlights: Determined Haryana Cops Used This Tactic To Stop Farmers