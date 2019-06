ന്യൂഡല്‍ഹി: മോസ്‌കോ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ എംബിബിഎസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പടെ 25ഓളം ഇന്ത്യക്കാരില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒഴികെയുള്ളവര്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ചു. അഞ്ച് മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 12 ന് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കും. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് വാര്‍ത്തയെത്തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടതോടെയാണിത്.

വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയവര്‍ക്കുള്ള താമസം, യാത്രാസൗകര്യം എന്നിവയെല്ലാം എംബസി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അഞ്ച് മലയാളി എംബിബിഎസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പടെ 25ഓളം ഇന്ത്യക്കാര്‍ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് റഷ്യയിലെ മോസ്‌കോ ഷെരേം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയത്. മോസ്‌കോയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാവിലെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ലഗ്ഗേജുകള്‍ കയറ്റിവിട്ട ശേഷം വിമാനത്തില്‍ കയറാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് യാത്രക്കാര്‍ പറഞ്ഞത്.

വേറെ ടിക്കറ്റെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനാണ് വിമാന കമ്പനി നിര്‍ദേശിച്ചത്. ലഗ്ഗേജുകള്‍ നഷ്ടമായ യാത്രക്കാരില്‍ മതിയായ പണവുമില്ലായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടത്. അതേസമയം, ഇവര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്താന്‍ വൈകിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം നടപടിയെടുത്തതെന്നാണ് വിമാനത്താളം അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

Content Highlights: detained 25 travellers in mosco will reach india at 12 am