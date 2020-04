അലഹാബാദ്: ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച്‌ സ്വന്തം വീടുകളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പലവിധ തന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ അലഹബാദുകാരനായ പ്രേം മൂർത്തി പാണ്ഡെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കടത്തിവെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടിലെത്താനായി ഇയാൾ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് സവാള കച്ചവടക്കാരനായി.

മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് പ്രേം മൂർത്തി പാണ്ഡെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ലോക്ക് ഡൗൺ ആയതോടെ അന്ധേരി ഈസ്റ്റിലെ ആസാദ് നഗറിലുള്ള താമസസ്ഥലത്ത് ഇയാൾ കുടുങ്ങി. ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇയാൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മെയ് മൂന്നുവരെ ഇത് നീട്ടിയതോടെ ഇനിയും ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടിയേക്കുമെന്ന ചിന്തയാൽ ഇയാൾ നാട്ടിലെത്താനായി പരിശ്രമം തുടങ്ങി.

എന്നാൽ എല്ലാവിധ യാത്രാമാർഗങ്ങളും അടഞ്ഞിരിക്കെ എങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തും. അപ്പോഴാണ് പ്രേം മൂർത്തിയുടെ തലയിൽ മുട്ടനൊരു ഐഡിയ വിരിഞ്ഞത്. ലോക്ക് ഡൗൺ ആണെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് ഇളവുകളുണ്ട്.

ഇതനുസരിച്ച് ഇയാൾ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഏപ്രിൽ 17ന് ഒരു മിനി ട്രക്ക് വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ച് നാസിക്കിൽ ചെന്ന് 10,000 രൂപയ്ക്ക് തണ്ണിമത്തൻ കയറ്റി മുംബൈയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ മുംബൈയിൽ തണ്ണിമത്തൻ എത്തിച്ച് നൽകാമെന്ന് ഇതിനകം ഒരു വ്യാപാരിയുമായി ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. നാസിക്കിലെ പിംപൽഗാവ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രേം മൂർത്തി തണ്ണിമത്തൻ വാങ്ങിയത്. ഇവിടെ സവാള കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കിയ ഇയാൾ 2.32 ലക്ഷം രൂപമുടക്കി 25,520 കിലോ സവാള വാങ്ങി. തുടർന്ന് 77,500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ട്രക്ക് വാടകയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും അതിൽ സവാളയുമായി 12,000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അലഹാബാദിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഏപ്രിൽ 23 ന് ഇയാൾ മുന്ദേര മാർക്കറ്റിലെത്തി. എന്നാൽ ഇത്രയും തുകയ്ക്ക് സവാള വാങ്ങാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന് സവാളയുമായി തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്റെ ഗ്രാമമായ കോട്വ മുബാറക്പുരിലെത്തി അവിടെ സവാള ഇറക്കി വാഹനം തിരികെ അയച്ചു.

കൊറോണ വ്യാപകമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘിച്ച് ഒരാൾ എത്തിയതറിഞ്ഞ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇയാളെ പരിശോധിച്ചു. വീട്ടിൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്ധേരിയിൽ താൻ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം വളരെ കൂടുതല്‍ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണെന്നും അവിടെ കൊറോണ വൈറസ് പടരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നുമാണ് സവാള കയറ്റി നാടുപിടിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തേക്കുറിച്ച് പ്രേം മൂർത്തി വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതേസയം വാങ്ങാനാളില്ലാതെഗ്രാമത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സവാള നല്ല വിലക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ. മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗറിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ സവാള എത്തുന്നത്. നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ ചരക്ക് വിറ്റഴിക്കാനാകുമെന്ന് ഇദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

Content Highlights:Desperate To Return Home In Lockdown, Man Turns Into Vegetable Trader