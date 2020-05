ഭുവനേശ്വര്‍: തെക്കുകിഴക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ശക്തിപ്രാപിച്ച ന്യൂനമര്‍ദം വരുന്ന 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എംഫന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ആദ്യം വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലും പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കലിലേക്ക് തിരിയുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്.

ഞായറാഴ്ചയോടെ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് അടുത്ത അഞ്ച്-ആറ് ദിവസങ്ങളില്‍ ഒഡീഷ, ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ വീശാനിടയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ആന്തമാന്‍-നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപുകള്‍, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇടത്തരം മഴ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ഒഡീഷയിലെ 12 ജില്ലകളില്‍ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി അസിത് ത്രിപാഠിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണ് ജില്ലകള്‍ക്ക് മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതു കെടുതികളെയും നേരിടുന്നതിന് കോവിഡ് 19-ന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനും കളക്ടര്‍മാര്‍ക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിലീഫ് കമ്മീഷണര്‍ പ്രദീപ് ജേന പറഞ്ഞു

ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശാനിടയുള്ള 12 ജില്ലകളില്‍ അപകടസാധ്യതയുളള മേഖലകളില്‍നിന്ന് ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് മാറ്റാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കന്‍ മേഖലയിലെ തീരദേശ ജില്ലകളിലാണ് കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുകയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യംകൂടി പരിഗണിച്ച് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പാര്‍പ്പിക്കാനാവശ്യമായ കെട്ടിടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രദീപ് ജേന വ്യക്തമാക്കി.

മേയ് 18 മുതല്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ വടക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒഡീഷ- പശ്ചിമബംഗാള്‍ തീരത്തിനപ്പുറത്തേയ്ക്കും പോകരുതെന്ന് മീന്‍പിടിത്തക്കാര്‍ക്ക് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലകളില്‍ കടലില്‍ പോയവര്‍ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ തിരിച്ചെത്തണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപാതയില്‍ കേരളം ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ വേനല്‍മഴയോടനുബന്ധിച്ച് ശക്തമായ മഴയും പൊടുന്നനെ വീശിയടിക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റും (മണിക്കൂറില്‍ 30 മുതല്‍ 40 കിമീ വരെ വേഗതയില്‍) ഇടിമിന്നലും മെയ് 20 വരെ തുടരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Depression in Bay of Bengal to intensify into cyclonic storm in 12 hours