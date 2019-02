ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ റഫാലില്‍ വിമര്‍ശം കടുപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രതിരോധമന്ത്രിയെ മറികടന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ടാക്കിയ റഫാല്‍ കരാറില്‍ മോദിയുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലോടെ വ്യക്തമായെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ വിലയും വേഗത്തില്‍ വിമാനം കൈമാറുന്നതുമാണ് കരാറിന്റെ നേട്ടമായി മോദി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് പുറത്തുവന്ന രേഖകളോടെ ഇത് രണ്ടും പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

യുപിഎ കാലത്തെ കരാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് മോശം വ്യവസ്ഥകളും വില കൂടുതലും വിമാനത്തിന്റെ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള സമയപരിധിയും കൂടുതലാണെന്ന് രേഖകള്‍ സഹിതം ദി ഹിന്ദു ബുധനാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

The PM defended his personal RAFALE bypass deal on 2 counts :



1. Better Price

2. Faster Delivery



Both have been demolished by the revelations in the Hindu today.



Watch my LIVE Press Conference on the #RafaleScam at 3.30 PM today. https://t.co/IzyCaHeyIM