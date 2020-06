മാസ്‌ക് വാങ്ങാനുള്ള പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കായി മാസ്‌ക് നിര്‍മിച്ച് നല്‍കി ഒരമ്മയും മകനും. കൊറോണവൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അനിയന്ത്രിതമായി വര്‍ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡല്‍ഹിയില്‍ 2000 ലധികം പേര്‍ക്ക് ഇതിനോടകം ഇവര്‍ സൗജന്യമായി മാസ്‌ക് വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

ഛായാഗ്രാഹകനായ സൗരവ്ദാസും അമ്മ ലക്ഷ്മിയുമാണ് ഈ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പിന്നില്‍. 'മാസ്ക് ധരിക്കൂ, സുരക്ഷിതരായിരിക്കൂ' എന്നാണ് സൗരവിനും അമ്മയ്ക്കും പറയാനുള്ളത്. വീട്ടമ്മയായ ലക്ഷ്മിയാണ് മാസ്‌കുകള്‍ തുന്നുന്നത്. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന കോട്ടണ്‍ മാസ്‌കുകളാണ് ലക്ഷ്മി നിര്‍മിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവര്‍ മാസ്‌കിനായി പണം കണ്ടെത്താന്‍ വിഷമിക്കരുതെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സൗരവ് ദാസ് പറയുന്നു.

ദിവസവും 25-40 വരെ മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നു. ഇവ ചിത്തരഞ്ജന്‍ പാര്‍ക്കില്‍ അഞ്ചിടങ്ങളായി പെട്ടികളിലാക്കി വെയ്ക്കും. കൈകളുടെ സമ്പര്‍ക്കം ഒഴിവാക്കാനായി പ്രത്യേകതരത്തിലാണ് പെട്ടികള്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൗരവ്ദാസ് തന്നെയാണ് പെട്ടികളുടെ രൂപകല്‍പന നിര്‍വഹിച്ചത്. നാല് പെട്ടികള്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സൗരവ് ദാസ് വെന്‍ഡിങ് ബോക്‌സിനരികെ, ഫോട്ടോ: എന്‍ഡിടിവി

ഒഴിവുസമയത്താണ് ലക്ഷ്മി മാസ്‌ക് തുന്നുന്നത്. മാസ്‌കിനാവശ്യമായ തുണി സൗരവിന്റെ അമ്മാവനാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഈ മാസം ആദ്യം ഡല്‍ഹിയിലെ തുഗ്ലക്കാബാദിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ കുടിലുകള്‍ കത്തി നശിച്ച ആളുകള്‍ക്കും നിര്‍മാണതൊഴിലാളികള്‍ക്കും ഇവര്‍ മാസ്‌കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

ഇവരുടെ മാസ്‌ക് വിതരണം ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമായതിനാല്‍ തന്റെ ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ എത്തുന്നവരോട് സൗരവിന്റെ പെട്ടിയില്‍ നിന്ന് മാസ്‌ക് എടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് നവീന്‍ ചന്ദ്രശീല്‍ പറഞ്ഞു. മാസ്‌കില്ലാതെ വരുന്നവരോട് സൗരവ് സ്ഥാപിച്ച വെന്‍ഡിങ് ബോക്‌സില്‍ നിന്ന് മാസ്‌കെടുത്ത് ധരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു വ്യാപാരിയായ ശങ്കര്‍ മൊണ്ടാല്‍ പറഞ്ഞു.

