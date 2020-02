ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ കലാപത്തിനിടെ അക്രമകാരികള്‍ തീയിട്ട വീട്ടിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങി 85കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഗാമ്രി മേഖലയ്ക്ക് സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ താമസിച്ച അക്ബറി എന്ന വയോധികയാണ് തീപ്പിടിത്തത്തിനിടെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ ശ്വാസം മുട്ടിമരിച്ചത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് അക്ബറി താമസിക്കുന്ന വീടിന് അക്രമകാരികള്‍ തീവെച്ചത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവരുടെ മകനായ സയ്യീദ് സല്‍മാനി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ,

'വീട്ടില്‍ പാല്‍ ഇല്ലെന്ന് മക്കള്‍ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങാനായി പുറത്തക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു താന്‍. തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെ വീട്ടില്‍ നിന്നും മകന്‍ ഫോണ്‍ വിളിച്ചു. ഇരുന്നൂറോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം വീടിന് മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭയം കാരണം ഗേറ്റ് അകത്തുനിന്നും പൂട്ടിയിട്ടുവെന്നും മകന്‍ പറഞ്ഞു. അവര്‍ ഹിന്ദുവാണോ മുസ്ലീം ആണോ എന്ന് അറിയില്ല.

നാലുമക്കളാണ് തനിക്കുള്ളത്. 15-20 വയസ്സിനിടയിലുള്ളവരാണ് ഇവര്‍. മക്കളില്‍ രണ്ട് പേര്‍ വീടിനുള്ളിലായിരുന്നു. വീടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയില്‍ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ. എനിക്ക് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. അക്രമികള്‍ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ നിന്നും നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. അക്രമികള്‍ വളഞ്ഞിട്ടതിനാല്‍ എനിക്ക് അകത്തക്ക് പോവാനായില്ല. അതിനിടയില്‍ അക്രമികള്‍ വീടിന് തീകൊളുത്തി. കുട്ടികള്‍ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അമ്മയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായില്ല.

സഹായത്തിനായി അമ്മ അലറിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ സഹായിക്കാന്‍ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ. ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് അമ്മ മരിച്ചത്. ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെയോ, മുസല്‍മാന്റെയോ പ്രശ്‌നമാണെന്ന് ഇനിയും നിങ്ങള്‍ പറയരുതെന്ന് ഞാന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാര്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സമാധാനം മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. എന്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് നഷ്ടമായി. വീടും ജോലിസ്ഥലവും പോയി.' -സയ്യീദ് സല്‍മാനി പറഞ്ഞു.

തീയിലും പുകയിലും ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് അക്ബറി മരണപ്പെട്ടത്. അവരുടെ കൈകള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിശമന ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി പത്ത് മണിക്കൂറിനുശേഷമാണ് വീടിനുള്ളില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കാനായത്.

നാലു ദിവസമായി തുടരുന്ന ആക്രമണത്തിൽ 34 പേരാണ്​ ഇതുവരെ കൊല്ല​പ്പെട്ടത്​. 200ഓളം പേർക്ക്​ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്​തു.

