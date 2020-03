ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വരെ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പുവരെ ഭാര്യക്കും മക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം സന്തോഷമായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂ മുസ്തഫാബാദ് സ്വദേശിയായ മൊയിനുദ്ദീന്‍ എന്ന റിക്ഷാവലിക്കാരന്‍. എന്നാല്‍ ഫെബ്രുവരി 23ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കലാപം ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ കീഴ്‌മേല്‍ മറിച്ചു.

അന്ന് കാണാതായതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയും പത്തുവയസ്സുകാരി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നാലുമക്കളെയും. കലാപകാരികള്‍ കൊളുത്തിയ തീയില്‍ മൊയിനുദ്ദീന്റെ വീടും റിക്ഷയും ചാരമായി. ഇന്ന്, മൊയിനുദ്ദീന്‍ തല ചായ്ക്കുന്നത് ഒരു കടത്തിണ്ണയിലാണ്, ഒരു അഴുക്കുചാലിന് സമീപം. ഭക്ഷണത്തിനും പണത്തിനും വേണ്ടി പെടാപ്പാടു പെടുകയാണ് ഇദ്ദേഹം.

എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. സാഹചര്യം മോശമാകാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറാന്‍ ഞാന്‍ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല- വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോട് കണ്ണീരോടെ മൊയിനുദ്ദീന്‍ പറയുന്നു.

എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ കഥയറിയാം. ഞാനെല്ലാം പോലീസിനോടു പറഞ്ഞു. എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുകയെന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ സാധാരണഗതിയിയിലെത്തിയ നോക്കാമെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകള്‍ അവരവരുടെ കുടുംബാഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലിലാണ്- മൊയിനുദ്ദീന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

അരുണ്‍ കുമാര്‍ എന്ന കടയുടമയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ മൊയിനുദ്ദീനുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയ്ക്കു പുറത്താണ് മൊയിനുദ്ദീന്‍ കിടക്കുന്നത്. തന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമോയെന്നറിയാനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണ് മൊയിനുദ്ദീനെന്ന് അരുണ്‍ കുമാര്‍ പറയുന്നു.

2013 മുതല്‍ എനിക്ക് മൊയിനുദ്ദീനെ അറിയാം. ആറുക്കളില്‍ നാലുപേരെയും ഭാര്യയെയും കാണാതായെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ മൊയിനുദ്ദീനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അത് തുടരുകയും ചെയ്യും- അരുണ്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

