ന്യൂഡല്‍ഹി: വടക്ക്-കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഞായറാഴ്ച ഒത്തുകൂടാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തുള്ള ബിജെപി നേതാവ് കപില്‍ മിശ്രയുടെ പ്രസ്താവനക്ക് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസിന് ആറ് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഞായറാഴ്ചയാണ് പോലീസിന് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചത്. അന്നുതന്നെ തുടങ്ങിയ സംഘര്‍ഷം പിന്നീട് കലാപത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു.

മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപ്പെട്ട് സംഘര്‍ഷം കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്‌ തടയുന്നതില്‍ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ചും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും വയര്‍ലെസ് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ നിരവധി മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ജില്ലയിലെ പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പിന്തുണക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മജ്പുര്‍ ചൗകില്‍ മൂന്ന് മണിക്ക് ആളുകളോട് ഒത്തുചേരാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്‌ കപില്‍ മിശ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെയാണ് ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ് കൈമാറിയത്‌.

പൗരത്വ നിയമത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവരും അനുകൂലിക്കുന്നവരും ഏറ്റുമുട്ടലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലേക്ക് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയുണ്ടായി. ഇതിന് ശേഷം കല്ലേറുണ്ടാകുകയും പിന്നീട് തുടര്‍ച്ചയായി പോലീസിന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരിന്നുവെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അതേ സമയം ഈ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ അവഗണിച്ചെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് തള്ളി. മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ച ശേഷം സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

