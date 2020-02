ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അതിര്‍ത്തികള്‍ അടച്ചിടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. അമിത് ഷായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് മുന്നോടിയായി വിളിച്ച് ചേര്‍ത്ത എംഎല്‍എമാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെജ്‌രിവാള്‍. 'പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകള്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് കുഴപ്പങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ വരുന്നുണ്ട്. അതിര്‍ത്തികള്‍ അടച്ച് അറസ്റ്റുകള്‍ നടത്തണം. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ മരിച്ചവര്‍ ആരായാലും അവര്‍ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും അക്രമത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഒരുമിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കണം' കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും സമാധാനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യണമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അമിത് ഷായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ അതിര്‍ത്തി അടച്ചിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹി സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആഭ്യന്ത്ര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത ഉന്നത തല യോഗത്തില്‍ കെജ്‌രിവാളും ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗണര്‍ണറും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും.

ഡല്‍ഹി സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പേരില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് അമിത് ഷാ ഉന്നത തല യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ സന്ദര്‍ശനം ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടരുന്നതിനിടെയുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഡല്‍ഹിയിലെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അമിത് ഷാ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

