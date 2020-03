ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനം സമ്പൂര്‍ണ അടച്ചിടലിലേക്ക്. മാര്‍ച്ച് 23 ന് രാവിലെ ആറുമുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 31 അര്‍ധരാത്രി വരെ ഡല്‍ഹി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ അറിയിച്ചു. ഈ കാലയളവില്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തിവെക്കും.

സ്വകാര്യ ബസുകള്‍, ഓട്ടോ, ഇ-റിക്ഷ തുടങ്ങിയ പൊതുഗാതാഗത സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഈ കാലയളവില്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷനിലെ 25 ശതമാനം ബസുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തും. അവശ്യ സേവനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ സര്‍വീസെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സ്വകാര്യ ഓഫീസുകള്‍ അടച്ചിടും. സ്ഥിര-താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരെ ഓണ്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളതായി കണക്കാക്കും. അതിനാല്‍ തന്നെ ഈ സമയത്തെ ശമ്പളം അവര്‍ക്കു നല്‍കാന്‍ കമ്പനികള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയില്‍ 27 കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരില്‍ 21 പേര്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ്.

