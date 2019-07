ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാന്‍ മാര്‍ഷലുകളെ നിയമിക്കുമെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സുരക്ഷ സര്‍ക്കാര്‍ വലിയ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി സത്യേന്ദര്‍ ജെയിന്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ എല്‍എന്‍ജെപി ആശുപത്രിയില്‍ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാര്‍ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തേത്തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ ജീവനക്കാര്‍ സമരത്തിലാണ്.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ഏത് ആക്രമണവും അപലപനീയമാണ്. ഡോക്ടർമാർ ആശുപത്രിയില്‍ സിസിടിവി സംവിധാനവും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണ്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉടന്‍ നിയമിക്കും- മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ രണ്ട് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ചയാളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റത്. ദേശീയ തലത്തില്‍ ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ പണിമുടക്കിന് ഇത് കാരണമായിരുന്നു.

