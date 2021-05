ന്യൂഡൽഹി: യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോവാക്‌സിന്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഫാര്‍മ കമ്പനികളോടും നിർദേശിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ. കോവാക്‌സിന്‍ ഫോര്‍മുല പങ്ക് വെക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ഭാരത് ബയോടെക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് നിലവിലെ വര്‍ധിക്കുന്ന ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ ഫാര്‍മ കമ്പനികള്‍ക്കും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കേന്ദ്രം ഉത്തരവ് നല്‍കണമെന്നും കെജ്‌രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിദേശ വാക്സിനുകള്‍ക്ക് എത്രയും വേഗം അംഗീകാരം നല്‍കണമെന്നും വിദേശ നിര്‍മാതാക്കളില്‍ നിന്ന് വാക്സിനുകള്‍ കേന്ദ്രം വാങ്ങണമെന്നും കെജ്‌രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു."വിദേശ വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് എത്രയും വേഗം അംഗീകാരം നല്‍കണം. ഇതും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തന്നെ വേണം. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വാക്‌സിനായി പോരാടുന്നത് ശരിയല്ല. അധിക സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കേന്ദ്രം വാക്‌സിനുകള്‍ തേടണം", ''അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'കേന്ദ്രം അന്താരാഷ്ട്ര വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളോട് സംസാരിക്കണം, അവരില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുകയും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും വേണം. ,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൂന്നാം കോവിഡ് തരംഗത്തില്‍ നിന്ന രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണമെങ്കില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ പദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കണം.സര്‍ക്കാര്‍ വഴി ലഭിച്ച മുഴുവന്‍ വാക്‌സിനും ഇതിനോടകം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചെണ്ണം ഇന്നു വൈകുന്നേരത്തോടെ ഉപയോഗിക്കും. ഇന്ന സങ്കടകരമാണ്. ഞങ്ങള്‍ കേന്ദ്രത്തിനെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.എത്ര പെട്ടെന്ന് സപ്ലൈ ലഭിക്കുന്നുവോ അത്രപെട്ടെന്ന് വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുറക്കും, കെജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

വാക്‌സിന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യം മൂലം 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിനേഷന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും തലസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കെജ്‌രിവാൾ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ക്ഷാമം കാരണം ഡല്‍ഹിയില്‍ യുവാക്കള്‍ക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നിര്‍ത്തിവച്ചതായി ഞാന്‍ വളരെ ദുഃഖത്തോടെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ എല്ലാ വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചു. ഞങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഡോസുകള്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് 8 ലക്ഷം ഡോസുകള്‍ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഡല്‍ഹിയിലെ എല്ലാവരെയും വാക്‌സിനേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ 30 മാസം എടുക്കും, ''വാക്സിന്‍ ക്ഷാമം രാജ്യമെമ്പാടും പ്രശ്നമായി മാറുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

