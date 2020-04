ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്ന് ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ ഷീല്‍ഡിന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ അണുനശീകരണ ജോലികള്‍ തുടങ്ങി. ജപ്പാനില്‍ നിന്നുള്ള അതിനൂതനമായ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈറിസ്‌ക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച റെഡ്, ഓറഞ്ച് സോണുകളിലാണ് സാനിറ്റൈസേഷന്‍ നടത്തുന്നത്.

വിപുലമായ രീതിയില്‍ അണുനശീകരണ ജോലികള്‍ ആരംഭിച്ചു. ജപ്പാനില്‍ നിന്നുള്ള അതിനൂതനമായ പത്ത് ഉപരണങ്ങളും മറ്റ് 60 മെഷീനുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് അണുനശീകരണം നടത്തുന്നത്- മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജരിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Massive sanitisation drive underway in Delhi. 60 machines, including 10 hi-tech Japanese machines, have been deployed pic.twitter.com/pwdb5CVNud