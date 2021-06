രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ ആശുപത്രികളില്‍ ഒന്ന്. അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ളവര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവർ പരസ്പരം തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മലയാളം മാത്രം മിണ്ടിപ്പോകരുതെന്ന് ഒരു ഉത്തരവ് വരുന്നു. അതും ഭൂരിഭാഗം മലയാളികള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത്. ഡല്‍ഹി സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജി.ബി പന്ത് ആശുപത്രിയിലാണ് ഭാഷയുടെ പേരിലുള്ള ഈ വിവേചനം മലയാളി നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായത്. കോവിഡ് സംഹാരതാണ്ഡവമാടിയ ഡല്‍ഹി ആശ്വാസ തീരത്തേക്ക് നടന്നടുക്കുന്നതേയുള്ളു. അതില്‍ ഈ നഴ്‌സുമാരുടെ പങ്ക് വിസ്മരിക്കാനാകില്ല. പക്ഷേ അത് മറന്നു തുടങ്ങിയെന്നാണ് ജി.ബി പന്തിലെ സര്‍ക്കുലര്‍ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. ഭാഷാ വിവേചനത്തോട് നഴ്‌സിങ് സമൂഹം നിശബ്ദത പാലിച്ചില്ല. പന്തിലെ നഴ്‌സുമാര്‍ ഒന്നിച്ച് പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങി. ഡല്‍ഹിയിലെ നഴ്‌സിങ്ങ് സമൂഹം ഒന്നിച്ച് ആ പ്രതിഷേധത്തിനൊപ്പം നിന്നു. അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും രംഗത്തെത്തി

ഭാഷാപരമായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരില്‍ ഉള്ള വിവേചനം അംഗീകരിക്കാന്‍ ആകില്ലെന്ന് കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള എം.പി കൂടിയായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മനുഷ്യാവകാശത്തിനു മേലുള്ള കടന്നു കയറ്റമെന്നാണ് പന്തിന്റെ നടപടിയോട് ശശി തരൂര്‍ എംപി പ്രതികരിച്ചത്.

കെ.സി വേണുഗോപാല്‍, വി ശിവദാസന്‍, എളമരം കരീം, തോമസ് ചാഴിക്കാടന്‍ എംപി എന്നിവരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് എംപിമാര്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ വിവാദ സര്‍ക്കുലര്‍ പിന്‍വലിച്ചു. ആരാണ് സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കിയതെന്നത് ഉള്‍പ്പടെയുടെ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ഡല്‍ഹി ആരോഗ്യ മന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മെഡിക്കല്‍ സൂപ്രണ്ടിന്റെ അറിവോടെ അല്ല ഉത്തരവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. നഴ്‌സിങ് സൂപ്രണ്ടിന് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസും നല്‍കി.

Delhi's Govind Ballabh Pant Institute of Post Graduate Medical Education & Research withdraws its circular directing nursing staff to communicate only in Hindi/English & disallowing use of Malayalam language. Hosp administration says circular was issued without their information. https://t.co/q0i6gMqO0o — ANI (@ANI) June 6, 2021

പന്തില്‍ സംഭവിച്ചതെന്ത്- നഴ്‌സുമാര്‍ പറയുന്നു

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ജി.ബി പന്ത് ആശുപത്രിയില്‍ നഴ്‌സുമാര്‍ മലയാളം സംസാരികരുതെന്ന സര്‍ക്കുലര്‍ ആക്ടിങ് നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ട് ഇറക്കിയത്. പരസ്പരമുള്ള ആശയ വിനിമയത്തിന് ഹിന്ദി അല്ലെങ്കില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും സര്‍ക്കുലറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡല്‍ഹി സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ ആരോ പരാതി നല്‍കിയതാണ് ഈ വിവാദ ഉത്തരവിറക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് കിട്ടിയ വിവരം. മലയാളികളായ നഴ്സുമാർ തമ്മില്‍ മലയാളം സംസാരിച്ചതാണ് പരാതിക്ക് കാരണമായി പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ആരാണ് പരാതി നല്‍കിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

1000- ഓളം നഴ്‌സുമാരാണ് പന്ത് ആശുപത്രിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതില്‍ 500 ലധികം പേര്‍ മലയാളികളാണ്. 1991 മുതല്‍ ആശുപത്രിയിലെ 50 ശതമാനം സ്റ്റാഫും മലയാളികളാണ്.

Malayalam is as Indian as any other Indian language.



Stop language discrimination! pic.twitter.com/SSBQiQyfFi — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 6, 2021

മലയാളം മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള നഴ്‌സുമാര്‍ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മണിപ്പൂരുകാരും ഹിമാചലില്‍ നിന്നുമുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ പരസ്പരം അവരുടെ മാതൃഭാഷ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മലയാളത്തെ മാത്രമാണ് വിലക്കിയത്. മലയാളത്തോട് മാത്രം കാണിച്ച ഈ വിവേചനമാണ് പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് നഴ്‌സുമാര്‍ പറയുന്നു. മലയാളം സംസാരിക്കരുതെന്ന് വിലക്കുന്നതിന് പകരം ജോലി സമയത്ത് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കോ രോഗികള്‍ക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന തരത്തില്‍ മലയാളമോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷകളോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സര്‍ക്കുലറെങ്കില്‍ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും നഴ്‌സുമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും മലയാളി നഴ്‌സുമാര്‍ തന്നെ വേണം. വഴക്കു കേള്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ പോലും നമ്മള്‍ തിരിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല. പ്രശനമുണ്ടാക്കാനും ആരും പോകാറില്ല. ഇത് മലയാളികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വിവേചനമായി തോന്നി.

ഐസിയുവിലെയൊ വാര്‍ഡിലെയോ ഒരു രോഗിയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് വയ്യാതെയായി കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ട് മലയാളി നഴ്‌സുമാരാണ് ഡ്യൂട്ടിയ്‌ക്കെങ്കില്‍ മലയാളത്തില്‍ സിറിഞ്ച് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യം. മാതൃഭാഷയാകുമ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് ആശയ വിനിമയം നടത്താന്‍ എളുപ്പമുണ്ടാകും. അത്തരം അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്‍ മാത്രമെ ജോലി സമയത്ത് മലയാളം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളു. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ മുന്നിലൊ മറ്റു സ്റ്റാഫുകളുടെ മുന്നിലൊ ആരുടെ മുന്നിലും മലയാളം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മലയാളി അല്ലാത്ത മൂന്നാമതൊരാള്‍ കൂടെയുണ്ടെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അവരെ ബഹുമാനിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇത്തരം ഒരു സര്‍ക്കുലര്‍ വന്നതാണ് വിഷമിപ്പിച്ചത്- പേരു വെളിപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു നഴ്സ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

It boggles the mind that in democratic India a government institution can tell its nurses not to speak in their mother tongue to others who understand them. This is unacceptable, crude,offensive and a violation of the basic human rights of Indian citizens. A reprimand is overdue! pic.twitter.com/za7Y4yYzzX — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 5, 2021

ഹിന്ദിക്കാരുള്‍പ്പെടെ മറ്റുഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്ന ആരുമായും ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്‌നങ്ങളുമില്ല. ഒരേ മനസോടെയാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോള്‍ മദ്രാസി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുള്ളതൊഴിച്ചാല്‍ മറ്റൊരു പരാതിയും ഉന്നയിക്കാനില്ല.

മറ്റുള്ള ഭാഷക്കാരിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊഴികെ പന്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും മലയാളികള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തുണ്ട്. കാരണം മലയാളം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.

പന്തില്‍ ഇതുവരെ മറ്റൊരു വിവേചനവും ഇല്ല. ഓര്‍ഡറിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു. മലയാളികള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് പന്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍. നമ്മുടെ മുന്നില്‍ വെച്ച് പോലും അവര്‍ അവരുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മള്‍ക്കോ അവര്‍ക്കോ ഇതുവരെ പ്രശ്‌നമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരു സ്റ്റാഫും രോഗികളുടെ മുന്നില്‍ വെച്ചു മലയാളം സംസാരിക്കാറില്ല. മലയാളി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പോലും മലയാളികളായ നഴ്‌സുമാരോട് ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെയൊരു സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കിയത് വിഷമിച്ചു. അതാണ് പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാന്‍ കാരണം- മലയാളിയായ ഒരു നഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഓര്‍ഡര്‍ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നില്ല. പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോള്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പിന്‍വലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സര്‍ക്കുലര്‍ പിന്‍വലിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ്

നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ട് മാപ്പുപറഞ്ഞാലല്ലാതെ പ്രതിഷേധത്തില്‍ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനമെന്നും പന്ത് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സുമാര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. എയിംസ് ഉള്‍പ്പെടെ ഡല്‍ഹിയിലെ മറ്റാശുപത്രികളില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്നും നഴ്‌സിങ്ങ് ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

