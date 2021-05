ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിക്ക് ആശ്വാസമായി കോവിഡ് കേസുകളും പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും തുടര്‍ച്ചയായി കുറയുന്നു. ഇന്ന് 4524 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കണക്കാണിത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 340 പേരാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 8.42 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

ഇന്ന് 53756 സാംപിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 10,918 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി. ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 13,20,496 ആയി. 56,049 പേരാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്. ഇന്ന് 340 പേര്‍ മരിച്ചതോടെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 21,846 ആയി. ഡല്‍ഹിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് 1.56 ശതമാനമാണ്.

35,141 പേര്‍ വീട്ടില്‍ സമ്പര്‍ക്കവിലക്കില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം 24 മണിക്കൂറിനിടെ 91105 പേര്‍ക്കാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയത്. അതില്‍ 11520 പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസാണ് നല്‍കിയത്. ഇതുവരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ 46,02,475 പേര്‍ക്കാണ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയത്.

Content Highlights: Delhi's Daily Covid Cases Fall Below 5,000, First Since April 5