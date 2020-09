ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ പുതിയതായി 2312 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ട് മാസത്തിനിടയില്‍ ഒരു ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കണക്കാണിത്. ജൂലൈ 4ന് 2,505 കേസുകള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശത്ത് കേസുകള്‍ കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ 18 മരണങ്ങളും 2312 കോവിഡ് കേസുകളുമാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ 1.77 ലക്ഷമായി. 18 മരണങ്ങള്‍കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണം 4,462 ആയി.

ഇന്ന് 1050 പേരാണ് രോഗമുക്തരായത്. ഇതോടെ രോഗമുക്തരായവരുടെ ആകെ എണ്ണം 156728 ആയി. 88.5 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. 15870 സജ്ജീവ കേസുകളാണ് നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്.

