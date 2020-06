ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ ദുരവസ്ഥ പങ്കുവെച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ചികിത്സയിലുള്ള അജയ് ഝായെ പോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരരുടെ വേദനയില്‍ പങ്കുചേരുന്നെന്നും ചികിത്സിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ അജയ് ഝാ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ചികിത്സ ലഭ്യമായില്ലെന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവാന്‍ ആരും വന്നില്ലെന്നും അജയ് ഝാ പറഞ്ഞു.

അജയ് ഝായുടെ വാക്കുകള്‍

'ഞാന്‍ അജയ് ഝാ, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനാണ്. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും രണ്ട് പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുമുള്‍പ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ രണ്ട് പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ മണിക്കൂറുകളോളം വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. ഏറെ നേരത്തിനുശേഷം മാത്രമാണ് ആംബുലന്‍സ് എത്തി മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോയത്. കോവിഡിനെ നേരിടാന്‍ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ സത്യത്തില്‍ ഇവിടെ ഒരു സൗകര്യവുമില്ല. ഞാനും കുടുംബവും ദുരിതത്തിലാണ്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയില്ല. തനിക്ക് അഞ്ചും ഒമ്പതും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സയും മറ്റ് സഹായങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.'

