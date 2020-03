ന്യൂഡല്‍ഹി: ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ നിരാകരിച്ച് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് റോസാപ്പൂക്കള്‍ നല്‍കി മടക്കി അയച്ച് ഡല്‍ഹി പോലീസ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിനിടയില്‍ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുമായി നിരത്തിലിറങ്ങിയവര്‍ക്കാണ് പോലീസിന്റെ റോസാ പൂവും സ്‌നേഹോപദേശവും ലഭിച്ചത്.

'നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഞങ്ങള്‍ റോഡുകളിലാണ്. ദയവായി വീട്ടില്‍ തന്നെ തുടരുക.' മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിലും കാറിലുമായി നിരത്തിലിറങ്ങിയവര്‍ക്ക് പൂക്കള്‍ നല്‍കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ഡല്‍ഹി ഡിസിപി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ തങ്ങളെ പിന്തുണക്കണമെന്നും ഡിസിപി ട്വീറ്റില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

കര്‍ഫ്യൂ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പോലീസ് 11,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന വ്യാജവാര്‍ത്ത കഴിഞ്ഞദിവസം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ വാര്‍ത്ത തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദക്ഷിണ ഡല്‍ഹി പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

'ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ പേരില്‍ ഇത്തരമൊരു വ്യാജ നോട്ടീസ് പുറത്തിറങ്ങിയതായി ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അത്തരം നിര്‍ദേശങ്ങളൊന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയുക.' വ്യാജ നോട്ടീസിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഡിസിപി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിനെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനങ്ങള്‍ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ആഹ്വാനത്തെ ശിരസ്സാവഹിച്ച് രാജ്യം മുഴുവന്‍ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുമാണ്. തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡല്‍ഹിയും ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേറ്റത് നിശബ്ദമായ തെരുവുകളിലേക്കാണ്. വിരലിലെണ്ണാവുന്നവര്‍ മാത്രമാണ് കര്‍ഫ്യൂ നിരാകരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 33 പേര്‍ക്കാണ്. ഒരാള്‍ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്താകെ ഇതിനകം 324 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

We are on the roads for your safety.



Please stay at Home!!



Policemen giving flowers to motorists requesting them to stay at home.



