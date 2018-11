ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ഭീകരരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ടു പേരുടെ ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പോസ്റ്റര്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. ഇവരെ കാണുന്നപക്ഷം അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പഹാട് ഗഞ്ച് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ നമ്പറും പോസ്റ്ററില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യാ - പാക് അതിര്‍ത്തിയിലേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൈല്‍ക്കുറ്റിയില്‍ ചാരിനില്‍ക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെ ചിത്രമാണ് പോലീസ് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. മൈല്‍ക്കുറ്റിയില്‍ ഡല്‍ഹി 360 കിലോമീറ്റര്‍, ഫിറോസ്പുര്‍ ഒന്‍പത് കിലോമീറ്റര്‍ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിനോട് ചേര്‍ന്ന പാക് അതിര്‍ത്തി പ്രദേശമാണ് ഫിറോസ്പൂര്‍. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പഞ്ചാബ് പോലീസ് ആറോ ഏഴോ ജയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരര്‍ പഞ്ചാബില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹി ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അധികൃതര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെട്ട പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Delhi Police Releases Photos of Two Terrorists Suspected to be in the City