ന്യൂഡല്‍ഹി :വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ മൂന്നുദിവസമായി തുടരുന്ന കലാപത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഡല്‍ഹി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ രത്തന്‍ ലാല്‍ മരിച്ചത് വെടിയേറ്റെന്ന് മൃതദേഹപരിശോധനാ ഫലം. 42 കാരനായ രത്തന്‍ ദയാല്‍പുര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.

കല്ലേറിലാണ് രത്തന്‍ലാല്‍ മരണപ്പെട്ടതെന്നാണ് ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഗുരു തേജ് ബഹദൂര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നടന്ന മൃതദേഹ പരിശോധനയിലാണ് ഇടതുചുമലിന് വെടിയേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് രത്തന്‍ മരണപ്പെട്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായത്. ഇടതുചുമലില്‍ തുളഞ്ഞുകയറിയ ഈ വെടിയുണ്ട മൃതദേഹ പരിശോധനയില്‍ വലതുചുമലില്‍ നിന്നാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

മൃതദേഹം വടക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ബുരാരിയിലുള്ള വീട്ടിലെത്തിക്കും. തുടര്‍ന്ന് ജന്മഗ്രാമമായ ഫത്തേപുരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവും. ബുധനാഴ്ചയാണ് സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കുക.

വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കലാപത്തില്‍ ഒമ്പതുപേരാണ് ഇതിനകം മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 160 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മരിച്ച രണ്ടുപേരും വെടിയേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്നവരായിരുന്നു. വെടിയേറ്റ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനും ആശുപത്രിയിലാണ്. ഇരുമ്പുവടികളും തോക്കുമേന്തിയാണ് അക്രമികള്‍ തെരുവില്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

