ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തില്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കി ഡല്‍ഹി പോലീസ്. സുരാജ്മാല്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് പഴങ്ങളും മറ്റു ഭക്ഷണപദാര്‍ഥങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തത്.

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് പഴങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഡല്‍ഹി പോലീസ് അധികൃതര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞും രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപവും ജന്തര്‍മന്തറിലുമെല്ലാം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാനായി ദ്രുതകര്‍മ്മ സേന അടക്കമുള്ളവരും സജ്ജമാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയിലെ ഗതാഗതവും താറുമായി. റോഡുകളിലെല്ലാം മണിക്കൂറുകള്‍നീണ്ട ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു. മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ അടച്ചിട്ടതും യാത്രക്കാരെ ബാധിച്ചു.

