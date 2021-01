ന്യൂഡല്‍ഹി: റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ട്രാക്ടര്‍ പരേഡ് നടത്താന്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അനുമതി നല്‍കിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കര്‍ഷക സംഘടനാ നേതാക്കള്‍. ഘാസിപുര്‍, സിംഘു, ടിക്രി അതിര്‍ത്തികളില്‍നിന്നാകും ട്രാക്ടര്‍ പരേഡുകള്‍ ആരംഭിക്കുകെയന്നും വിശദാംശങ്ങള്‍ ശനിയാഴ്ച രാത്രി തീരുമാനിക്കുമെന്നും കര്‍ഷക സംഘടനാ നേതാവ് അഭിമന്യു കോഹര്‍ പറഞ്ഞു. കര്‍ഷക സംഘടനകളും പോലീസും തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ പ്രതികരണം.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ട്രാക്ടര്‍ പരേഡ് നടത്താന്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അനുമതി നല്‍കിയതായി അഭിമന്യു അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ആയിരക്കണക്കിന് കര്‍ഷകര്‍ ട്രാക്ടര്‍ പരേഡില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു കാര്‍ഷിക സംഘടനാ നേതാവ് ഗുര്‍നാം സിങ് ചദുനി പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാരിക്കേഡുകള്‍ ജനുവരി 26-ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം കര്‍ഷകര്‍ ട്രാക്ടര്‍ റാലികള്‍ നടത്തുമെന്ന് കാര്‍ഷിക സംഘടനാ നേതാവായ ദര്‍ശന്‍ ലാല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കര്‍ഷകരും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായി വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന 11-ാംവട്ട ചര്‍ച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. നിയമങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് കര്‍ഷകരുള്ളത്.

