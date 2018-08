ന്യൂഡല്‍ഹി: തീപിടിച്ച കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ ദമ്പതികളെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഡല്‍ഹി പോലീസ്. പോലീസുകാര്‍ പരസ്പരം കൈകോര്‍ത്ത് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീര്‍ത്താണ് ദമ്പതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

Delhi: A fire broke out in a house in Paharganj area, today around 6AM. Delhi Police team reached the spot immediately&rescued people trapped inside. Before police reached the spot, 1 person had already escaped & had gone to the hospital for treatment. Fire doused now. pic.twitter.com/zIyCsrvoJn