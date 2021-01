ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക സമരം സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ച റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജും കണ്ണീര്‍വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതിനിടയില്‍ പോലീസിനെ കായികമായി നേരിടുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നു.

ചെങ്കോട്ടയുടെ മകുടങ്ങളില്‍ വരെ കയറുകയും കൊടിമരത്തില്‍ സിഖ്(ഖല്‍സ) പതാക നാട്ടുകയും ചെയ്ത പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടാനായി 15 അടി ഉയരമുള്ള ചെങ്കോട്ടയുടെ ചുറ്റുമതില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എടുത്ത് ചാടുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളില്‍.

അതീവ സുരക്ഷാമേഖലയായ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് വരെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഇരച്ചെത്തുന്നതും സിഖ് പതാക നാട്ടുന്നതും എല്ലാം രാജ്യം കണ്ട ദിവസമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം

Content Highlight: Delhi Police forced to Jump off wall to escape Farmers