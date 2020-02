ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിയെ എതിര്‍ക്കുന്നവരും അനുകൂലിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതിന് കാരണം ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ നിഷ്‌ക്രിയത്വമാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നു. സംഘര്‍ഷ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആവശ്യത്തിന് സേനയെ നിയോഗിച്ചില്ല, പലയിടങ്ങളിലും പോലീസ് വെറും കാഴ്ചക്കാരായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.

'ഈ വിവരം തെറ്റാണ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തുടര്‍ച്ചയായി ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യത്തിന് സേനയുണ്ട്. ഈ ആരോപണം ഡല്‍ഹി പോലീസ് തള്ളുന്നു.' ഡല്‍ഹി പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ അമൂല്യ പട്‌നായിക് പറഞ്ഞു. സംഘര്‍ഷ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആവശ്യത്തിന് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇന്നുവൈകീട്ട് നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് പിആര്‍ഒ രണ്‍ധാവയും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ബ്രംപുരി, ചാന്ദ്ബാഗ് തുടങ്ങി സംഘര്‍ഷമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലെയെല്ലാം ദൃശ്യങ്ങള്‍ പിആര്‍ഒയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ആവശ്യത്തിന് സൈന്യമില്ലെന്ന കാര്യം ഡല്‍ഹി പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ അമൂല്യ പട്‌നായിക് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും സംഘര്‍ഷം കത്തിപടര്‍ന്നത് ആവശ്യത്തിന് സേനയില്ലാത്തതിനാലാണെന്നും ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞതായി മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആവശ്യത്തിന് സേന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നുമാണ് പിആര്‍ഒയും പോലീസ് മേധാവിയും അവകാശപ്പെടുന്നത്.

മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്ക് കാതുകൊടുക്കരുത്. അവര്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. 67 കമ്പനി സേനയെ സംഘര്‍ഷമേഖലയില്‍ വിന്യസിച്ചു- രണ്‍ധാവ പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച കല്ലേറുണ്ടായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 2000 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു. ഇപ്പോള്‍ പോലീസ് സേനയും കേന്ദ്രസേനയു അടക്കം 6,700 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സംഘര്‍ഷ മേഖലയില്‍ ഉള്ളത്. ആയിരത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന ഒരു ബറ്റാലിയന്‍ സായുധസേനയെയും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘര്‍ഷമേഖലയില്‍ ആവശ്യത്തിന് സേനയില്ലെന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് സംഘര്‍ഷം അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നതിനായി 35 കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വിന്യസിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. നിലവില്‍ രണ്ട് കമ്പനി ദ്രുതകര്‍മ സേനയെ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Delhi Commissioner of Police, Amulya Patnaik: Some news agency ran the news that Delhi Police said that it has not got adequate forces from MHA, this information is wrong. MHA is continually supporting us & we have adequate forces. Delhi police denies this completely. pic.twitter.com/C8r9Vtueeg