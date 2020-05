ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവും പാര്‍ട്ടിയുടെ ദേശീയ വക്താവുമായ മീനാക്ഷി ലേഖി. ഇതുമൂലം ജനങ്ങള്‍ക്ക് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാനായി കൈകള്‍ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാന്‍പോലും സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിനായി അലയുകയാണ്. അതിനിടെ ടാങ്കറുകളില്‍ വെള്ളം എത്തുമ്പോള്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അവര്‍ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കൊറോണ വൈറസിനെ തുരത്താന്‍ കൈകള്‍ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പോലുമുള്ള വെള്ളം നല്‍കുന്നതില്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് വൈറസിനെ തുരത്തുന്നതിനായി കൈകള്‍ കഴുകണം. എന്നാല്‍ വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ക്ക് ഈ അവസരത്തില്‍ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല.- മീനാക്ഷി ലേഖി ആരോപിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജരിവാള്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഡല്‍ഹിയിലെ ടാങ്കര്‍ മാഫിയക്കെതിരേ എന്ത്് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡല്‍ഹിയിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2015 ല്‍ കേന്ദ്രം 1,200 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പുതിയ പൈപ്പ്ലൈനുള്‍ ഒന്നും തന്നെ ദില്ലി സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലേഖി ആരോപിച്ചു.

Content Highlights:Delhi people forced to abandon social distancing for water says BJP