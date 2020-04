ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പത്ത് പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയിലെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 43 ആയി ഉയര്‍ന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് 25 മാത്രമായിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ആകെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,000 ആയി. 19 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ദില്‍ഷാദ് ഗാര്‍ഡനാണ് അണുബാധ രഹിതമായ ആദ്യ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടെന്ന് ഡല്‍ഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദര്‍ ജയിന്‍ പറഞ്ഞതായി എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പുതിയ കേസുകളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ പ്രദേശം സീല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Delhi Now Has 43 Coronavirus Hotspots, Up From Yesterday's 33