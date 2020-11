മുംബൈ: ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നു. ഇരുനഗരങ്ങള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തിവെച്ചേക്കും. ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതിനേ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി.

എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരരണം മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഉടന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടിയെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം.

ഒക്ടോബര്‍ 28 മുതല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വലിയ വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 5000 മുകളില്‍ പ്രതിദിന കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡല്‍ഹിയില്‍ നവംബര്‍ 11ന് 8000ന് മുകളില്‍ രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ 7546 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ആകെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ 5.1 ലക്ഷം കടന്നു.

