ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി-മുംബൈ എക്‌സ്പ്രസ് വേ 2023-ല്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ടോള്‍ ഇനത്തില്‍ പ്രതിമാസം 1000 കോടി മുതല്‍ 1500 കോടിരൂപ വരെ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത- ഹൈവേയ്‌സ് വകുപ്പുമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി.

ഡല്‍ഹി-മുംബൈ എക്‌സ്പ്രസ് വേ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതോടെ എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് 1000-1500 കോടി രൂപ ടോള്‍വരുമാനം ലഭിക്കും-വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാഷണല്‍ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ(എന്‍.എച്ച്.എ.ഐ.) വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സ്വര്‍ണഖനിയാണെന്നും ഗഡ്കരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 2023 മാര്‍ച്ചോടെ ഡല്‍ഹി-മുംബൈ എക്‌സ്പ്രസ് വേയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭാരത് മാല പരിയോജനയുടെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ഡല്‍ഹി, ഹരിയാണ, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ എട്ടുവരിപ്പാത, ഡല്‍ഹിക്കും മുംബൈയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്രാസമയം 24 മണിക്കൂറില്‍നിന്ന് 12 മണിക്കൂറായി കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

