ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ വീടിനുള്ളില്‍ 12 വയസുകാരിയെ ലൈംഗികമായും ശാരീരികമായും അക്രമിച്ച കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ 33-കാരന്‍ മുമ്പും സമാനമായ അക്രമത്തില്‍ പങ്കാളിയായ ആള്‍.

പന്ത്രണ്ടു വയസുകാരിയെ അക്രമിച്ചതിന് 33-കാരനായ കൃഷ്ണന്‍ എന്നയാളെയാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2006-ല്‍ ഡല്‍ഹി സുല്‍ത്താപുരിലെ ഒരു വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി 29-കാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ കൃഷ്ണന്‍ യുവതിയെ ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് അക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ഇയാള്‍ ഇപ്പോള്‍ അക്രമിച്ച പെണ്‍കുട്ടി ഡല്‍ഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്.

2006-ലെ കേസില്‍ കൃഷ്ണനെ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2014-ല്‍ നല്ല നടപ്പിന് ഇയാളെ ജയില്‍ മോചിതനാക്കി.

ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് മോഷണം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇയാള്‍ 12-കാരിയുടെ വീട്ടില്‍ കയറുന്നത്. ഭാഗികമായി തുറന്ന ഗേറ്റിലൂടെ ഇയാള്‍ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഒരു സ്യൂട്ട്‌കെയ്‌സുമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കണ്ട പെണ്‍കുട്ടി നിലവിളിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന തയ്യില്‍ മെഷീന്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നേരെ എറിയുകയായിരുന്നു. ചെറുത്ത് നിന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ കത്രിക കൊണ്ടും കുത്തിപരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ ലൈംഗിക അതിക്രമവും ശ്രമം നടത്തി. പിന്നീട് ഇയാള്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

2014-ല്‍ ജയില്‍ മോചിതനായ ശേഷം ഒരു ഫാക്ടറിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണന്‍. 2016-ല്‍ ഒരു മോഷണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളെ പിടികൂടിയെങ്കിലും നാല് മാസത്തിന് ശേഷം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി.

