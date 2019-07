ന്യൂഡല്‍ഹി: അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല. മകന്‍ ശതാബ്ദതി ട്രെയിന്റെ ചെയിന്‍ വലിച്ചുനിര്‍ത്തി.

ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ഭോപ്പാലിലേക്കുള്ള ശതാബ്ദി തീവണ്ടി മഥുരയില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. ചെയിന്‍ വലിച്ച ഡല്‍ഹി സ്വദേശി മനീഷ് അറോറയെ റെയില്‍വേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 30 ന് അമ്മയോടും മൂന്ന് ബന്ധുക്കളോടും ഒപ്പം ശതാബ്ദിയുടെ എ.സി കോച്ചില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു മനീഷ്. തങ്ങള്‍ക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട മഥുര സ്‌റ്റോപ്പില്‍ വണ്ടി എത്തിയപ്പോള്‍ അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയാത്തതിനാല്‍ കൃത്യസമയത്ത് ഇറങ്ങാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് മനീഷ് ചെയിന്‍ വലിച്ചത്.

ഇയാളെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു. റെയില്‍വേ നിയമത്തിന്റെ 141 ആം വകുപ്പ് പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കിയ ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്.

content highlights: Delhi Man Pulls Emergency Chain of Shatabdi Train to Let His Mother Finish Breakfast