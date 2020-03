നോയ്ഡ: നോയ്ഡയില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡല്‍ഹിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ലെതര്‍ നിര്‍മാണ ശാലയിലെ ജോലിക്കാരനാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ കമ്പനിയിലെ 700 ജോലിക്കാര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്ക വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ നിര്‍മാണശാല അണുവിമുക്തമാക്കിയതായും എല്ലാ ജീവനക്കാരോടും വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതായും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഡല്‍ഹി സ്വദേശിയായ 46കാരനാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൊറോണ അതിവേഗം പടര്‍ന്നുപിടിച്ച് ഇറ്റലി, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്‍ഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ അടുത്തിടെ സന്ദര്‍ശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം.

അതേസമയം, ഡല്‍ഹിയിലെ സാഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്ന രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണെന്ന് യുപി ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ അനുരാഗ് ഭാര്‍ഗവ് അറിയിച്ചു.

ഇറ്റലിയില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി മനേശ്വരിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി ഡല്‍ഹിയില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് 78 പേരാണ് രാജ്യത്തുടനീളം ചികിത്സയിലുള്ളത്.

