ന്യൂഡല്‍ഹി:ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ചമഞ്ഞ് ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കാറുമായി റോഡിലിറങ്ങിയ യുവാവ്‌ ഡല്‍ഹിയില്‍ പോലീസ് പിടിയില്‍. നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് ഡല്‍ഹില്‍ തിങ്കളാഴ്ച കാറുമായി ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാള്‍ പോലീസ് പിടിയിലായത്. കാറില്‍ ദില്ലി പോലീസിന്റെ സ്റ്റിക്കര്‍ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആയതിനാല്‍ ആളുകള്‍ വാഹനവുമായി റോഡിലിറങ്ങാതിരിക്കാന്‍ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് നിരത്തിയിരുന്നു. കാറുമായി ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിലെത്തിയ യുവാവ് കാര്‍ നിര്‍ത്തി പുറത്തിറങ്ങുകയും പോലീസിനോട് തര്‍ക്കിക്കുകയുമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുതിര്‍ന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഇയാള്‍ തന്നെ തടയാന്‍ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നും പോലീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടക്കത്തില്‍ ഇയാള്‍ പറയുന്നത് പോലീസ് വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും തുടര്‍ന്നു നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ സത്യം പുറത്തുവന്നു.

തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട പോലീസിന് മുന്നില്‍ 'ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഫയലാണ് ഇയാള്‍ കാണിച്ചുകൊടുത്തത്. താന്‍ 2009 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിരവധി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകളും ഇയാള്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു. ഇയാള്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം കളവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കാര്‍ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Delhi Man disguised as IAS officer, arrested after he argues with Cops