ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ സുഷമ സ്വരാജിന്റെ മരണത്തോടെ മൂന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തിന് ഈ വര്‍ഷം മാത്രം നഷ്ടമായത്.

1998 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയുള്ള കാലത്താണ് സുഷമ സ്വരാജ് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നത്. ഹൃദയസതംഭനം മൂലം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സുഷമ വിടപറഞ്ഞത്.

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മൂന്ന് തവണ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഷീല ദീക്ഷിത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അന്തരിച്ചത്. ഹൃദയസതംഭനം തന്നെയായിരുന്നു ഷീല ദീക്ഷിത്തിന്റെയും മരണ കാരണം. ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയിലാണ് ഡല്‍ഹിയുടെ മുന്‍ വനിത മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ വിടപറഞ്ഞത്.

1993-96 കാലത്ത്‌ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മദന്‍ ലാല്‍ ഖുറാന അന്തരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ്‌

content highlights: Delhi loses three former CMs in less than a year