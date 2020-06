ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം അനുസരിക്കുമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്‌രിവാള്‍. രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനോ വിസമ്മതിക്കാനോ ഉള്ള സമയമല്ല ഇതെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങില്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഞങ്ങള്‍ 62 സീറ്റുകള്‍ നേടി. എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ലഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കും. വിസമ്മതിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളോ വാദങ്ങളോ ഇല്ല. ഈ സമയം രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ തമ്മില്‍ പോരടിച്ചാല്‍ ഒടുവില്‍ വിജയിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ആയിരിക്കും. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ രാജ്യം ഒന്നിക്കണം. എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മളുള്ളതെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കില്ലെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഡല്‍ഹിക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമേ ചികിത്സ നല്‍കുകയുള്ളൂവെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാന്‍ പരിമിതമായ ബെഡ് സൗകര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും ഇത് ഡല്‍ഹിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഈ പ്രഖ്യാപനം തള്ളി ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജാല്‍ മറ്റൊരു ഉത്തരവിറക്കി. വിചേവം കൂടാതെ എല്ലാ രോഗികള്‍ക്കും ഡല്‍ഹിയില്‍ ചികിത്സ നല്‍കും. സ്ഥിര താമസക്കാരനല്ല എന്നതിന്റെ പേരില്‍ ആര്‍ക്കും ചികിത്സ നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്നും ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവ് പാലിക്കുമെന്നാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. ജൂലൈ മാസം പൂര്‍ത്തിയാവുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചര ലക്ഷം കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇവരെ ചികിത്സിക്കാനായി ഒന്നരലക്ഷം കിടക്കകള്‍ കൂടി സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

