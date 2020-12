ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ മൂന്നുകോടി ഡോസുകള്‍ സംഭരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ശീതീകരിച്ച സംവിധാനങ്ങള്‍ നിലവില്‍ രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അടക്കമുള്ള മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മൂന്ന് കോടി വാക്‌സിനുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

അതിനിടെ, ഡല്‍ഹി, ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോസുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ശീതീകരിച്ച കണ്ടെയ്‌നറുകളും പ്രത്യേക മേഖലകളും തയ്യാറാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഇപ്പോള്‍തന്നെ മരുന്നുകളും വാക്‌സിനുകളും സംഭരിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. താപനില മൈനസ് 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന കൂള്‍ ചേംബറുകള്‍, വാക്‌സിന്‍ അടക്കമുള്ളവ സുരക്ഷിതമായി വിമാനങ്ങളില്‍നിന്ന് കാര്‍ഗോ ടെര്‍മിനലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ട്രോളികള്‍ എന്നിവ രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട്.

